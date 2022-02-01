31 января в ходе личного приёма граждан врио губернатора Александр Авдеев обсудил по телефону...

31 января в ходе личного приёма граждан врио губернатора Александр Авдеев обсудил по телефону непростой вопрос по дому в микрорайоне Коммунаре города Владимира с одним из участников долевого строительства.«Представитель инициативной группы дольщиков участвовал в недавнем совещании. Он в курсе, почему путь решения проблемы, по которому шли ранее, себя не оправдал. Минкульт не согласовал изменение границ охранной зоны памятников культурного наследия. А значит, постройки высотой девять этажей на этой территории быть не может. Оптимальное и самое справедливое решение − заставить застройщика снести лишние этажи, − подчеркнул Александр Авдеев в комментарии в своих социальных сетях. − Никто не отнимает квартиры у дольщиков из Коммунара. Квартир должен лишиться недобросовестный застройщик, соорудивший лишние два этажа. Ведь из-за его жадности дом несколько лет не могут ввести в эксплуатацию». Врио губернатора отметил, что и самому застройщику выгоднее снести лишние этажи, чтобы избежать уголовного преследования.Одна из обманутых дольщиц вышла в субботу на одиночный пикет под стены Кремля в Москве.Ситуацию с восстановлением прав дольщиков глава региона держит под личным контролем.Фото: https://vk.com/aaavdeevvl