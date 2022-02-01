Росстат назвал самый дорогой город для жизни в России — пятый год подряд им оказался Анадырь, административный центр Чукотки. Самая низкая стоимость жизни зафиксирована в ингушской Назрани. Москва не вошла в первую десятку городов по дороговизне, а Санкт-Петербург попал только в четвертую.

Росстат рассчитал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены — в административном центре Чукотки Анадыре. Там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг, стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Анадырь становится самым дорогим по стоимости жизни пятый раз подряд, пишет РБК.Ненамного отстали от Анадыря населенные пункты Камчатки и Якутии. Индекс Москвы составил 1,28 при общероссийском показателе в 1, таким образом столица России вышла за пределы первой десятки, Санкт-Петербург вошел в четвертую. Наиболее низкая стоимость жизни зафиксирована в Назрани и других населенных пунктах Ингушетии, а также в Канаше (Чувашия), Мордовии и Саратовской области. В Назрани индекс показал 0,75 — товары и услуги там стоят ниже на 25%, чем в среднем по стране.Из данных статведомства следует, что в Анадыре стоимость жизни в два раз выше, чем в Назрани. Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни в 2011 году. Этот показатель позволяет определить место отдельных городов России по уровню цен по сравнению с Россией в целом. При расчете индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей. Так, на Чукотке среднемесячная зарплата в 2,2 раза больше, чем среднероссийская, а в Якутии — на 44%.Из данных Росстата следует, что в Москве средние денежные доходы одного жителя в третьем квартале 2021 года позволили бы купить 3,4 фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а в Якутии 2,1 набора. Инфляция в 2021 году в целом по России составила 8,4%, однако по регионам показатель довольно существенно различался. В Дагестане был зафиксирован наибольший рост цен — 11,8% к концу года, в Ненецком автономном округе — наименьший, 3,7%.В 54 регионах рост цен превысил общероссийский показатель. В пяти из них инфляция достигла двузначных показателей. Это Калмыкия — 11,5%, Дагестан — 11,8%, Севастополь — 10,1%, Алтайский край и Хакасия — по 10,2%.