Обокрала работодателя на полмиллиона рублей, но отделалась условным сроком. Суд признал виновной сотрудницу АЗС в присвоении чужого имущество в крупном размере. Следствием и судом

Обокрала работодателя на полмиллиона рублей, но отделалась условным сроком. Суд признал виновной сотрудницу АЗС в присвоении чужого имущество в крупном размере. Следствием и судом установлено, что за полгода работы оператор-продавец автозаправки похитила из кассы более 550 тысяч рублей. Видимо, работодатель заметил это и обратился к правоохранителям. Расследование вел региональный Следком. Суд назначил женщине 2,2 года