В Петушках вынесен приговор по делу о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и...

В Петушках вынесен приговор по делу о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.Петушинским районным судом вынесен приговор местной жительнице. Она признана виновной в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.Судом установлено, что женщина, являясь работником организации - оператора сотовой связи, воспользовалась доступом к компьютерному программному обеспечению организации и внесла фиктивные сведения в базу клиентов по оформлению абонентского номера на жительницу другого региона Российской Федерации без её согласия и ведома.Своими действиями она нарушила правила эксплуатации информационных систем, хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации и права гражданина РФ на обработку персональных данных.Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала в полностью, оказала содействие в расследовании совершенного ею преступления.Суд назначил обвиняемой наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, на срок 1 год и 6 месяцев, проинформировала пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Pexels.com