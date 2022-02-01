Граждане были предупреждены о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин при попытке дачи взятки инспектору ГИБДД.Сотрудниками полиции на Рублевском шоссе для проверки документов был остановлен грузовик «МАН-TGA» под управлением 34-летнего водителя, рядом с которым находился 43-летний пассажир. После проверки документов и автомобиля выяснилось, что в транспортном средстве не исправна тормозная система.При составлении материала об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид», водитель и пассажир предложили инспектору ГИБДД денежные средства в размере девятнадцати тысяч девятьсот рублей в качестве вознаграждения за непривлечение к ответственности водителя грузовика.Граждане были предупреждены о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказались, и, приготовив денежные средства, положили купюры на пассажирское сиденье патрульного автомобиля, после чего были задержаны.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93