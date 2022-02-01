При осмотре места происшествия, а также личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом, общей массой свыше 87 граммов...

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Бибирево г. Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Сотрудниками полиции возле дома на улице Лескова был замечен гражданин, который вел себя подозрительно. Мужчина нервничал, оглядывался по сторонам. Бросив на землю небольшой сверток, он сфотографировал его. Полицейские подошли к гражданину для выяснения происходящего.При осмотре места происшествия, а также личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом, общей массой свыше 87 граммов. В ходе обыска по месту проживания гражданина на Алтуфьевском шоссе полицейские обнаружили и изъяли аналогичные свертки, общей массой свыше 144 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29