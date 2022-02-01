Водитель автомобиля, на которого с крыши александровского роддома сползла снежная глыба, был госпитализирован. Прокуратура начала проверку происшествия. По данным надзорного ведомства, ЧП

Водитель автомобиля, на которого с крыши александровского роддома сползла снежная глыба, был госпитализирован. Прокуратура начала проверку происшествия. По данным надзорного ведомства, ЧП произошло 1 февраля на территории Центральной районной больницы Александровского района. С кровли здания роддома сползла глыба мокрого снега и рухнула на автомобиль. Спрессованный снег раздавил капот автомобиля Форд, разбил стекло и нанес другие