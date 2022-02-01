Смертельное ДТП произошло в 2019 году на трассе М‑8 «Холмогоры».

В Александрое городской суд вынес приговор иностранцу, который стал виновником смертельного ДТП на трассе М‑8 «Холмогоры» во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«Мужчина управлял фурой Volvo c полуприцепом Krone. Не учтя дорожные условия и плохую погоду, 56-летний водитель не справился с управлением. Грузовик развернуло. В этот момент в машину врезалась Audi A3, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП погибли два пенсионера и водитель иномарки 1982 года рождения», - уточнили в ведомстве.Гостя из стран СНГ приговорили к четырём годам колонии-поселения и лишили прав на 2,5 года.