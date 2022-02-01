Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, сегодня в Александровском районе на...

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, сегодня в Александровском районе на территории ЦРБ произошло ЧП. С кровли здания роддома сползла глыба мокрого снега и рухнула на автомобиль. Спрессованный снег раздавил капот автомобиля, разбил стекло и нанес другие повреждения. Пострадал водитель автомашины, который с повреждениями различной степени тяжести госпитализирован. Органами прокуратуры области организована проверка по факту сползания глыбы мокрого снега на автомобиль.Александровской городской прокуратурой организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится опрос граждан и персонала лечебного учреждения. Будет дана оценка соблюдению жилищно-коммунального законодательства, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.Фото: AlexAutoLive | Александров