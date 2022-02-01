В Камешковском районном суде продолжается разбирательство по делу Дмитрия Копылова, осенью 2020-го...

В Камешковском районном суде продолжается разбирательство по делу Дмитрия Копылова, осенью 2020-го похитившего малолетнего ребенка. Очередное заседание состоится сегодня. Начало - в 10.30. А накануне прошло исследование доказательств, оглашены показания двадцати одного свидетеля.Напомним, Копылову предъявлено обвинение сразу по семидесяти эпизодам по разным статьям: насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, изготовление и оборот порнографических материалов, похищение человека и использование подложного госномера.По версии следствия, двадцать восьмого сентября Копылов похитил мальчика, которыйвозвращался из школы, и почти два месяца удерживал его в подвале своегодома. Все это время ребенка разыскивали сотни волонтеров из разныхрегионов. На след преступника вышли присодействии Интерпола- преступник оставил несколько сообщений в"даркнете". Двадцатого ноября2020-ого в результате штурма мальчик был освобожден, а похитительзадержан.