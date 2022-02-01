Сегодня, 1 января, в 10-38 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Сегодня, 1 января, в 10-38 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 31Б.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в гараже. Было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня, и ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сгорел трактор. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.