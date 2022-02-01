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<a href="https://33live.ru/novosti/01-02-2022-v-merii-vladimira-ne-xotyat-osovremenivat-gorodskuyu-infrastrukturu.html" target="_blank">В мэрии Владимира не хотят осовременивать городскую инфраструктуру?</a> - Развитая инфраструктура городу не нужна? Историю шестилетней давности в соцсетях вспомнил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Он рассказывает, что ещё тогда заметил