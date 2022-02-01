Развитая инфраструктура городу не нужна? Историю шестилетней давности в соцсетях вспомнил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Он рассказывает, что ещё тогда заметил
Развитая инфраструктура городу не нужна? Историю шестилетней давности в соцсетях вспомнил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Он рассказывает, что ещё тогда заметил проблемы в организации дорожного движения и пешеходных зон Владимира и предложил ряд преобразований. Транспортными реформами, по его словам, вдохновилась тогдашний губернатор Светлана Орлова
, а вот городские власти энтузиазма почему-то не разделили. Александр Шумский,