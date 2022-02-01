Ущерб превысил 29 тысяч рублей.

В Муроме 64-летняя женщина восемь раз обокрала один и тот же магазин косметики. Ущерб превысил 29 тысяч рублей.«Представители торговой точки обратились в полицию. Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, оперативники выяснили, что во всех эпизодах к совершению преступлений причастна одна и та же дама. По утрам пенсионерка похищала продукцию в одном из городских гипермаркетов», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Муромлянку задержали. На допросе она признала свою вину и возместила ущерб.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.