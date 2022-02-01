На месте дежурят сотрудники теплосетевой компании. Временные сети пока решено не демонтировать.

В Муроме восстановили работу котельной, в которой неделю назад рухнула крыша. Об этом сообщили в пресс-службе «Владимиртеплогаза».Сейчас на коммунальном объекте запущены восемь котлов. На месте дежурят сотрудники теплосетевой компании. Временные сети пока решено не демонтировать.«Во время ремонтных работ по переключению на основную котельную соблюдались все меры предосторожности и предписания технических регламентов», - добавили в ВТГ.Точные причины аварии пока не установлены, но известно, что капремонт здания 1958 года постройки не проводился уже 10 лет.Напомним, что утром 23 января из-за кровли котельной на улице Московской была прекращена подача тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.Сейчас ресурсоснабжающей организации вменяют грубое нарушение требований промышленной безопасности, нормативного уровня или режима обеспечения населения теплом, а также правил благоустройства. Руководитель компании получил представление. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.