Власти Владимирской области заявили, с 31 января температура теплоносителя в системе котельной в Муроме на улице Московской, соответствует норме. Выборочные проверки в квартирах жителей

Власти Владимирской области заявили, с 31 января температура теплоносителя в системе котельной в Муроме на улице Московской, соответствует норме. Выборочные проверки в квартирах жителей зафиксировали температуру в помещениях выше нормы, во все дома поступает горячая вода, сообщает Департамент ЖКХ Владимирской области. При восстановлении работы котельной приняты все меры предосторожности: переключение с временной схемы на постоянную