В Московской области началось строительство специальных поселков с бесплатными земельными участками для медицинских работников. Об этом сообщили представители регионального ..

В Московской области началось строительство специальных поселков с бесплатными земельными участками для медицинских работников. Об этом сообщили представители регионального Минздрава."Докторские" населенные пункты появятся в четырех округах Подмосковья: Богородском, Сергиево-Посадском, а также в Ступино и Домодедово. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что участки в них смогут получить 542 медика, сообщают "".Напомним, что в июле 2021 года вступил в силу закон, предполагающий безвозмездное предоставление земельных участков для медиков. Претендентам на такую меру поддержки от государства необходимо работать по основному месту работы в одном из региональных медучреждений не менее трех лет по официальному трудовому договору.