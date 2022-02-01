Пострадала женщина 1962 года рождения.

В Покрове пожарные спасли двух детей во время возгорания в общежитии. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Днём 31 января в 16.55 поступило сообщение о пожаре в доме №81 по улице 3 Интернационала. В квартире на пятом этаже горел диван и отделка.«В одной из комнат были обнаружены трое человек – мужчина и двое детей. Спасатели вывели их при помощи спецустройств, подключённых к дыхательным аппаратам», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Пострадала женщина 1962 года рождения.К тушению привлекались 7 единиц техники, а также 24 человека личного состава.Предварительная версия случившегося - неосторожное обращение с огнём.