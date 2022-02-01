Нетленно кинокадров серебро. Так говорил знаменитый кинодокументалист Владимир Ишутин. Серебро...

"Нетленно кинокадров серебро". Так говорил знаменитый кинодокументалист Владимир Ишутин. "Серебро кинокадров"- в нашей новой рубрике "Вести век двадцатый". В ней мы хотим поделиться с вами удивительными архивными съёмками. Это работы разных мастеров кадра. А в объективе - люди и события владимирской земли. И прямо сейчас - год 1956-ой. Город мастеров стекла. Хрустальный завод. И прославленный мастер Евгений Рогов - народный художник РСФСР.