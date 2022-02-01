Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ковидные хроники Новый ковидный антирекорд и начало...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ковидные хроникиНовый ковидный антирекорд и начало детской вакцинации. Суздальские школьники привились "Спутником М"- Тактика стаиСтаи бродячих собак вышли на улицы городов и посёлков. Когда в регионе появится первый государственный приют и что делать с бездомными животными до того?- Ковров зимнийИ почём пирожки с повидлом? Ностальгическая историческая реконструкция в Коврове.