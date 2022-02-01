Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковидные хроники
Новый ковидный антирекорд и начало...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковидные хроники
Новый ковидный антирекорд и начало детской вакцинации. Суздальские школьники привились "Спутником М"
- Тактика стаи
Стаи бродячих собак вышли на улицы городов и посёлков. Когда в регионе появится первый государственный приют и что делать с бездомными животными до того?
- Ковров зимний
И почём пирожки с повидлом? Ностальгическая историческая реконструкция в Коврове.