Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ковидные хроники Новый ковидный антирекорд и начало...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ковидные хроникиНовый ковидный антирекорд и начало вакцинации подростков. Суздальские школьники привились "Спутником М"- ПоловинаклиникаИваново-Эсинскую поликлинику откроют, но лишь наполовину. Эксперты ОНФ побывали с инспекцией в Ковровском районе.- Тактика стаиПочему собаки вдруг стали кусачими? Когда в регионе появится первый государственный приют и что сейчас делать с бездомными животными?