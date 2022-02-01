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Новый ковидный антирекорд и начало...
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Новый ковидный антирекорд и начало вакцинации подростков. Суздальские школьники привились "Спутником М"
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Иваново-Эсинскую поликлинику откроют, но лишь наполовину. Эксперты ОНФ побывали с инспекцией в Ковровском районе.
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Почему собаки вдруг стали кусачими? Когда в регионе появится первый государственный приют и что сейчас делать с бездомными животными?