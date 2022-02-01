Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Бывает кусачей На улицах городов и посёлков стаи...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Бывает кусачейНа улицах городов и посёлков стаи бродячих собак. Когда построят первые государственные приюты и что делать с бездомными животными до того?- Транспортный тупикАвтобусы ковида не боятся... В разгар пандемии в общественном транспорте областного центра давка- как намерены решать проблему городские чиновники?- Книга годаИ кто стал обладателем Хрустальных сов? Во Владимире назвали лучшие книги года.