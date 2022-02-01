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<a href="https://33live.ru/novosti/01-02-2022-vladimir-mozhet-poluchit-pochyotnyj-status-uzhe-k-pervomayu.html" target="_blank">Владимир может получить почётный статус уже к Первомаю</a> - Как скоро Владимир получит почётное звание «Город трудовой доблести»? На январском заседании ЗакСобрания вице-спикер облпарламента Роман Кавинов доложил депутатам, как идёт работа по