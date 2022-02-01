Как скоро Владимир получит почётное звание «Город трудовой доблести»? На январском заседании ЗакСобрания вице-спикер облпарламента Роман Кавинов доложил депутатам, как идёт работа по
Как скоро Владимир получит почётное звание «Город трудовой доблести»? На январском заседании ЗакСобрания вице-спикер облпарламента Роман Кавинов доложил депутатам, как идёт работа по присвоению статуса. Напомним, с инициативой вышли общественники Владимира весной прошлого года. Депутаты Горсовета идею поддержали. Исследователи собрали необходимые документы, изучили исторические свидетельства. Положительное заключение дала Академия наук. Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного