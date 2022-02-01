Прокуратура г. Владимира в судебном порядке добивается расселения муниципальных помещений...
Прокуратура г. Владимира в судебном порядке добивается расселения муниципальных помещений аварийного многоквартирного дома.
Прокуратурой г. Владимира проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.
На территории Владимира расположен многоквартирный дом 169/34 по ул. Лакина, 1962 года постройки. В муниципальных жилых помещениях дома зарегистрировано 14 человек.
В 2014 году он признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом. В установленный срок жители дома отселены не были. Более того, в 2020 году администрацией города срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений дома необоснованно увеличен на 3,5 года.
На основании представления прокуратуры города срок отселения граждан сокращен, однако в его пределах соответствующие меры по обеспечению их жилищных прав не приняты.
В ходе проведенного обследования технического состояния дома установлено, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 77%, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
По результатам проверки прокурором города в суд подан административный иск, по которому администрация г. Владимира должна отселить жителей дома, предоставить им благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее занимаемой.
Заявление находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.