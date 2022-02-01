Прокуратура г. Владимира в судебном порядке добивается расселения муниципальных помещений...

Прокуратура г. Владимира в судебном порядке добивается расселения муниципальных помещений аварийного многоквартирного дома.Прокуратурой г. Владимира проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.На территории Владимира расположен многоквартирный дом 169/34 по ул. Лакина, 1962 года постройки. В муниципальных жилых помещениях дома зарегистрировано 14 человек.В 2014 году он признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом. В установленный срок жители дома отселены не были. Более того, в 2020 году администрацией города срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений дома необоснованно увеличен на 3,5 года.На основании представления прокуратуры города срок отселения граждан сокращен, однако в его пределах соответствующие меры по обеспечению их жилищных прав не приняты.В ходе проведенного обследования технического состояния дома установлено, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 77%, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.По результатам проверки прокурором города в суд подан административный иск, по которому администрация г. Владимира должна отселить жителей дома, предоставить им благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее занимаемой.Заявление находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.