Владимирской таможней выявлены контрафактные товары в международных посылках. За 2021 год на...

Владимирской таможней выявлены контрафактные товары в международных посылках.За 2021 год на таможенные посты Владимирской области поступило 160 международных почтовых отправлений (МПО). В пяти посылках были обнаружены контрафактные товары под торговыми знаками LOUIS VUITTON, Pandora, StarLine, Chanell.В почтовых отправлениях ввозились одежда, обувь, смартфоны и планшеты, компьютеры и комплектующие к ним, косметические средства, часы наручные, продукты питания, детские игрушки из Германии, Китая, США, Гонконга, Италии, Латвии, Индии. В ходе таможенного контроля посылок выявлялись предметы с торговыми марками, внесенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Разрешения на ввоз от правообладателей торговых марок отсутствовали, поэтому в выпуске товара было отказано, и МПО вернулись отправителям.Также некоторые граждане пытались ввезти коммерческие партии как товары для личного пользования, например - комплектующие для компьютеров, несколько электронных устройств (смартфоны и смарт-часы) или 15 кг стручков ванили.«При отнесении содержимого МПО к товарам для личного пользования учитываются потребительские свойства, традиционная практика их применения и использования в быту, а также количество товаров и частота их пересылки, - пояснил начальник Владимирского таможенного поста Дмитрий Голиков. – Если по этим параметрам товары признаются коммерческой партией, то к ним применяется общий порядок совершения таможенных операций, в том числе таможенное декларирование, предусмотренное для участников внешнеэкономической деятельности, и уплата таможенных платежей».Отметим, что большинство международных почтовых отправлений, пересылаемых в адрес жителей Владимирской области, проходят таможенный контроль в местах международного почтового обмена. Но часть направляется для контроля региональными таможенными органами.Напоминаем, что товары для личного пользования освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии, что стоимость товаров, пересылаемых в адрес одного получателя, не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес составляет не более 31 кг. Свыше этих норм уплачивается таможенная пошлина в размере 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса. Кроме того, существует ряд товаров, запрещенных к пересылке в МПО, проинформировали во Владимирской таможне.