3 февраля 2022 г. состоится заседание правления Департамента государственного регулирования цен и...

3 февраля 2022 г. состоится заседание правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.На нем будет решаться вопрос о повышении тарифов на перевозки пассажиров в общественном транспорте в областном центре.Напомним, что плата за проезд во Владимире не повышалась с лета 2019 года. А проблем у перевозчиков накопилось довольно много. Жители города жалуются на несоблюдение графика движения транспорта, долгое ожидание, старые автобусы, которые часто ломаются.Во время своей прямой линии врио губернатора Александр Авдеев заявил, что тариф давно не покрывает расходов перевозчиков и назрела необходимость повышения цены за проезд, чтобы обеспечить рентабельность общественного транспорта Владимира.