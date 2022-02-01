С 1 февраля ВлГУ полностью закрыл все общежития для гостей студентов. Такую информацию распространил официальный паблик студгородка университета. Из-за коронавируса сразу на 3 месяца ВлГУ

С 1 февраля ВлГУ полностью закрыл все общежития для гостей студентов. Такую информацию распространил официальный паблик студгородка университета. Из-за коронавируса сразу на 3 месяца ВлГУ закрывает посещение общежитий. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой посещение гостями всех общежитий университета ограничено с 1 февраля 2022г. по 30 апреля 2022г. \vk.com/studgorodok_vlsu\