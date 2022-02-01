Его предшественник Владимир Рыкунов покинул пост по собственному желанию.

Владимирское региональное отделение партии ЛДПР возглавил депутат Заксобрания Сергей Корнишов. Его предшественник Владимир Рыкунов покинул пост по собственному желанию.Координационный совет политического объедиения принял отставку и утвердил Корнишова в новой должности.Сергей Викторович родился в 1985 году в селе Ковардицы Муромского района. В 2012 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «экономист». С 2010 по 2015 год был руководителем коммерческих организаций в строительной отрасли. С 2015 по 2016 год работал в «Окружной домоуправляющей компании» на должности главного инженера. С 2016 по 2017 год – в МУП «РЭУ №11» исполнительным директором. С 2017 года – помощник депутата Госдумы В.М. Власова.Член партии ЛДПР с 2012 года. В Законодательное Собрание Владимирской области VII созыва избран по спискам.Женат, воспитывает дочь.