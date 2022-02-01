Неизвестный звонил на стационарный телефон, представляясь полицейским, и под предлогом отказа от привлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП, требовал взятку.

Во Владимире задержали 47-летнего мужчину, который разводил пенсионеров на деньги. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В январе за день трое горожан в возрасте от 75 до 87 лет лишились в общей сложности 500 тысяч рублей. Неизвестный звонил на стационарный телефон, представляясь полицейским, и под предлогом отказа от привлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП, требовал взятку. Потерпевшие передавали деньги мужчине, который приезжал к ним домой.«Оперативники установили приметы курьера, а также машину, на которой он передвигался. По ориентировке в ходе работы по плану «Перехват» вместе с инспекторами ГИБДД был задержан ранее судимый безработный житель соседнего региона», - уточнили в УМВД.СУ СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозревыемый арестован. Расследование продолжается.