Акция состоится 2 февраля на Театральной площади.

Во Владимире 2 февраля на Театральной площади состоится памятная акция «Случайный вальс», которая приурочена к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Организаторы музыкального флешмоба - команда «Молодежки ОНФ». В мэрии поделились подробностями мероприятия.Во Владимире событие пройдёт уже в четвертый раз. Активисты «Народного фронта» вместе со студентами станцуют вальс под песню композитора Марка Фрадкина на слова поэта Евгения Долматовского «Случайный вальс».«Она написана через несколько дней после победы в сражении и связана с конкретным эпизодом, рассказанным композитору лётчиком Василием Васильевым», - уточнили в горадминистрации.Акция стартует в 12 часов.