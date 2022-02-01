Он разработан сотрудниками ЦУР совместно с департаментом ЖКХ.

Новый чат-бот поможет жителям Владимирской области разобраться с вопросами газификации и догазицикации с помощью Telegram. Чтобы подключиться к чату, нужно пройти по .В регионе не уменьшается количество обращений, связанных с проблемами газификации. За последние три месяца Центр управления регионом зафиксировал 277 таких жалоб. После анализа ситуации было решено собрать всю имеющуюся информацию по этой теме в единую базу. С помощью чат-бота можно получить ответы на самые основные вопросы, к примеру: чем газификация отличается от газификации, как подать заявку, сколько это стоит, как получить субсидию и другие.Презентацию чат-бота провели руководитель Центра управления регионом по Владимирской области Дмитрий Лавров и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семенова. Сервис простыми словами объясняет, как проходит догазификация, куда нужно обращаться, какие документы необходимо подготовить. Сейчас чат-бот работает только в Telegram, в будущем планируется запустить его на платформах «ВКонтакте» и Instagram.