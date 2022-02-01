Во Владимирской области из-за обильного снегопада несколько улиц в Вязниках, 1 село, а также 10 деревень остались без электричества. Об этом сообщили в обладминистрации. К утру 1 февраля

Во Владимирской области из-за обильного снегопада несколько улиц в Вязниках, 1 село, а также 10 деревень остались без электричества. Об этом сообщили в обладминистрации. К утру 1 февраля энергетики зафиксировали перебои с электроснабжениям в населенных пунктах в 6 районах: в городе Вязники (на улицах Первомайская и Комсомольская в микрорайоне Нововязники); в селе Крюково и деревнях