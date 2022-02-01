В числе первых прививку сделали школьники из Суздаля. Ребятам по 14 и 16 лет. Напомним, на прошлой...

В числе первых прививку сделали школьники из Суздаля. Ребятам по 14 и 16 лет. Напомним, на прошлой неделе в область поступила первая партия вакцины "Спутник М". Вакцина - аналог "Спутника V", но с уменьшенной в пять раз концентрацией активного вещества. Согласно клиническим испытаниям, её эффективность составляет почти 94%. По словам врачей, дети прививку переносят хорошо, последствия незначительные - лёгкое недомогание и повышенная температура.Виктор Пустовой, главный врач Суздальской районной больницы:- В данный момент вакцинация для детей очень актуальна, потому что настоящий штамм, который идёт, "Омикрон", мы видим очень большое количество вызовов именно детского населения. Практически пятикратный рост идёт. И соответственно многие школы и дошкольные учреждения закрываются на карантин в связи с тем, что появляется большое количество заболевших детей.