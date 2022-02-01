Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник отдела почтовой связи, присвоившая...
Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник отдела почтовой связи, присвоившая более 350 тыс. рублей.
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Петушинского почтамта. Она обвиняется в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.
С 20 апреля по 29 сентября 2021 года начальница местного почтового отделения выдавала клиентам посылки и, получив от них деньги в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных сборов в общей сумме около 36 тыс. рублей, в кассу их не вносила.
В сентябре 2021 года обвиняемая аналогичным способом похитила из кассы почтового отделения деньги в общей сумме более 124 тыс. рублей, подлежащие выплате двум физическим лицам в качестве сумм страховой пенсии и социальных выплат, которыми также распорядилась по своему усмотрению.
Также ею были похищены денежные средства в общей сумме около 190 тыс. рублей - выручка отдела от реализации товара и оказания почтовых услуг.
Общая сумма ущерба, причинённого УФПС Владимирской области, составила более 350 тыс. рублей.
Прокурором района в ходе предварительного расследования по уголовному делу направлен гражданский иск о взыскании с бывшей начальницы почты ущерба, причинённого преступлением в размере более 304 тыс. рублей (так как обвиняемой приняты меры к частичному возмещению причиненного ущерба).
Вину в совершении преступления А. признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области, при оперативном сопровождении регионального УМВД. Рассматривать уголовное дело предстоит Петушинскому районному суду, проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.