Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник отдела почтовой связи, присвоившая...

Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник отдела почтовой связи, присвоившая более 350 тыс. рублей.В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Петушинского почтамта. Она обвиняется в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.С 20 апреля по 29 сентября 2021 года начальница местного почтового отделения выдавала клиентам посылки и, получив от них деньги в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных сборов в общей сумме около 36 тыс. рублей, в кассу их не вносила.В сентябре 2021 года обвиняемая аналогичным способом похитила из кассы почтового отделения деньги в общей сумме более 124 тыс. рублей, подлежащие выплате двум физическим лицам в качестве сумм страховой пенсии и социальных выплат, которыми также распорядилась по своему усмотрению.Также ею были похищены денежные средства в общей сумме около 190 тыс. рублей - выручка отдела от реализации товара и оказания почтовых услуг.Общая сумма ущерба, причинённого УФПС Владимирской области, составила более 350 тыс. рублей.Прокурором района в ходе предварительного расследования по уголовному делу направлен гражданский иск о взыскании с бывшей начальницы почты ущерба, причинённого преступлением в размере более 304 тыс. рублей (так как обвиняемой приняты меры к частичному возмещению причиненного ущерба).Вину в совершении преступления А. признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области, при оперативном сопровождении регионального УМВД. Рассматривать уголовное дело предстоит Петушинскому районному суду, проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.