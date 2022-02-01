В регионе участились случаи нападений бродячих собак. Беспризорные животные сбиваются в стаи,...

В регионе участились случаи нападений бродячих собак. Беспризорные животные сбиваются в стаи, которые представляют реальную опасность для человека. В Забайкалье, стая псов насмерть загрызла семилетнюю девочку. В Госдуме предложили местным властям разработать меры поддержки гражданских инициатив - то есть помогать тем, кто самостоятельно создаёт приюты, по крайней мере, до тех пор пока не будут построены приюты государственные. Репортаж Артема Яковенко.Эту дорогу Наталья Куликова вспоминает с содроганием. Путь до электрички обернулся для женщины испытанием - напали бездомные собаки.Наталья Куликова, жительница г. Владимира:- Другой случай произошел уже с мамой Натальи. На пенсионерку бродячие псы напали недалеко от перрона.Отбиться помог мужчина. Если бы не он, страшно представить что могло произойти - рассказывает женщина.Наталья Куликова, жительница г. Владимира:- Маме прошлось делать вакцину, потому что есть риск заражения бешенством. Потому что есть риск заражения бешенством. Эти собаки хотя и с бирочкой , но они кусаются, тем не менее. И чтобы прививка от бешенства была эффективна её нужно повторять каждый год. Здесь ни ветеринарных паспортов, ничего нет. Поэтому повторяют ли её каждый год - большой вопрос.А вот, судя по всему, место обитания четвероногих. Импровизированная лежанка из тряпья, разбросанная всюду еда. Из-за таких подкормок собаки сбиваются в стаи недалеко от человека. А когда привыкнут, могут и напасть.Однако мнения об опасности бездомных животных разнятся.Александр:- Они нормальные, добродушные собаки.Владимир Матвеев, старший перронный контролёр:- чтобы они нападали на кого-то ни разу не слышал. В данном районе таких случаев не было, ни разу не слышал.Николай Иванов:- Собаки, они есть хотят, они на всё способны.- Обязательно их надо уничтожать.-Думаете отстреливать надо?- Ну жалко, а что делать!Сложная ситуация во многих районах региона. На этом видео бездомные собаки оккупировали каток в посёлке Садовый. А здесь большая стая возле Дома Культуры, где занимаются дети. На регулярные атаки безнадзорных животных жалуются и жители Судогодского района. В нашей области "бродяг" отлавливают спецбригады, стерилизуют, чипируют и отпускают. Только за прошлый год в регионе поймали порядка двух тысяч безнадзорных животных, рассказывает глава департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой. Но отправлять их на государственное содержание пока некуда. Первый областной приют - пока в планах. Строить его намерены в Суздальском районе.Дмитрий Лозовой, директор департамента ветеринарии администрации Владимирской области:- Я думаю, что в этом, что в этом году будет завершена проектно-сметная документация на данный приют, будет определена его стоимость и в конце этого года мы проведем конкурсную процедуру на строительство. То есть в 23 у нас появится приют на 330 животных. В планах найти ещё 2 земельных участка и запустить тот же самый процесс, чтобы к концу 23 года получить ещё 2 приюта.Пока же решить проблему могла бы частная инициатива. Работа зооволонтёров. Депутат Государственной Думы Игорь Игошин в своём инстаграме отреагировал на сигнал "SOS" из Гусь-Хрустального. О бедственном положении частного по сути приюта, в котором на грани голодной смерти оказались 4 сотни животных, рассказывали "Вести". По словам парламентария, помощь в ремонте вольеров пообещал глава региона. А муниципальные юристы помогут гУсевским волонтёрам организовать предприятие, которое займётся содержанием брошенных питомцев. Госдума готова поддержать создателей частных приютов для бездомных животных. Также весной планируется принять закон о штрафах для тех, кто выбрасывает братьев наших меньших на улицу.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- В первую очередь уже сейчас надо поддержать людей, которые занимаются бездомными животными по личной инициативе. Думаю, что назрела пора и учреждать гранты для поддержки действий зоозащитников со стороны всех уровней бюджетов и разработать госмеры поддержки гражданских инициатив направленных на решение этих проблем.Стаи голодных одичавших псов - гроза для взрослых и детей. Но зачастую именно люди в ответе за тех, кого когда-то приручили, а потом выбросили. Парламентарий уверен: решать проблему нужно комплексно и цивилизованно.Артём Яковенко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"