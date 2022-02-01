Александровским городским судом вынесен приговор гражданину одной из стран Ближнего зарубежья. Он...

Александровским городским судом вынесен приговор гражданину одной из стран Ближнего зарубежья. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.Установлено, что 1 ноября 2019 года водитель управлял грузовым автомобилем марки «VOLVO» с полуприцепом «KRONE» на автомагистральной дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.Не учтя дорожные и метеорологические условия, он потерял контроль над автомобилем и тот резко перегородил проезжую часть дороги, что послужило причиной столкновения с ехавшим за ним автомобилем «Audi A3».В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле водитель и двое его пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие их смерть.С учетом признания вины в содеянном, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.