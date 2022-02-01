С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 90 660 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 февраля выявлено 832 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 447 человек. Ещё 148 жителей подхватили опасный вирус в 16 сл. в Муромском, 59 сл. в Ковровском, 11 сл. в Петушинском, 102 сл. в Кольчугинском, 64 сл. в Александровском, 68 сл. в Юрьев-Польском, 49 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 0 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 0 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 3 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 90 660 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 21 646 - во Владимире, 10169 - в Гусь-Хрустальном районе, 9911 ​- в округе Муром,Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.