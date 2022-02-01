По состоянию на 1 февраля в медорганизациях региона действует 1831 койка для пациентов с новой...

По состоянию на 1 февраля в медорганизациях региона действует 1831 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,8 процента из них занято (1260), свободна 571 койка. За сутки госпитализировано 182 человека.82101 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 323 человека.Напомним, что 1 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 58 больше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3098 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались еще 4 человека.