Мы опять на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 58 человек. Всего лабораторно

Мы опять на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 58 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 90 660. В лидерах по приросту Владимир (447 заболевших за сутки. Ещё в конце прошлой недели столько заражённых за сутки