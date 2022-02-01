С рабочим визитом в регион сегодня прибыл Николай Бурляев, народный артист России, режиссёр,...

С рабочим визитом в регион сегодня прибыл Николай Бурляев, народный артист России, режиссёр, общественный деятель, депутат Государственной Думы.Владимирская земля занимает особое место в его сердце. Это Николай Бурляев подчёркивал неоднократно. Здесь он снимался в легендарной картине "Андрей Рублёв" Тарковского. Программа рабочего визита - плотная. Сегодня Николай Бурляев - член Патриаршего Совета по культуре - встретился с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном. Вместе с владыкой Николай Бурляев принял участие в торжественной церемонии открытия новой экспозиции в историческом музее епархии. Она посвящена славному имени великого князя Александра Невского и 780-ой годовщине Ледового побоища.