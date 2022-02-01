Владимирцы вынуждены идти в поликлинику, зная, что уже заражены коронавирусом. На это их толкает местная система здравоохранения. Наш корреспондент Григорий Кошкин заболел КОВИДом. Какого

Владимирцы вынуждены идти в поликлинику, зная, что уже заражены коронавирусом. На это их толкает местная система здравоохранения. Наш корреспондент Григорий Кошкин заболел КОВИДом. Какого же было его удивление, когда ему позвонили из поликлиники, и предложили прийти туда, чтобы забрать лекарства. Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала КОВИД поставили. Пришлось идти в поликлинику за арбидолом, гриппфероном. Никаких