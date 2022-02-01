В преддверии главного хоккейного старта четырех лет игроки национальной сборной заложили ингредиенты для безалкогольного красного эля на Балтике. Вспоминаем, кто еще из звезд бывал на пивоварне компании в Петербурге и участвовал в создании и варке сортов.

В преддверии главного хоккейного старта четырех лет игроки национальной сборной заложили ингредиенты для безалкогольного красного эля на "Балтике". Вспоминаем, кто еще из звезд бывал на пивоварне компании в Петербурге и участвовал в создании и варке сортов.1. Подарок болельщикам «Красной машины»Сначала подробнее о прошедшем событии. Три игрока СКА и сборной России по хоккею Александр Волков, Андрей Кузьменко и Кирилл Марченко этой зимой посетили завод в Петербурге: они засыпали особый красный пивоваренный ячмень в чан и зарядили напиток эмоциями для болельщиков. Получился подарок для любителей хоккея. Партию напитка можно будет найти в магазинах на протяжении игр в Пекине вплоть до конца марта.2. К Матчу звезд от легендарного хоккеистаТрадиция варить пенное для хоккейных болельщиков появилась в Петербурге не в этом году. Например, в 2018 году к матчу звезд Континентальной хоккейной лиги в закладке сорта поучаствовал хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Легенда добавила в напиток хмель, который формирует его вкус и аромат.3. С высоты МонбланаВ 2011 году состоялась, пожалуй, самая необычная варка, в которой принял участие известный альпинист Максим Шакиров. До этого он совершил восхождение на главную вершину Альп и привез с собой чистейшую ледниковую воду. На ее основе пивовары приготовили хмелевой экстракт и сварили белое пшеничное пиво сорта Wit, назвав Albus Alpinum. В продажу сорт не поступал, а бутылочки ушли на подарки партнерам и гостям пивоварни.4. Если хотите погорячееМногие знают про премию "Сто самых сексуальных женщин страны" от журнала "MAXIM", но не все в курсе, что и у нее было свое фирменное пиво! Примерно десять лет назад на пивоварню в Петербурге прибыл главный редактор журнала Александр Маленков и звезда британского крафта Мартин Дики, которые вместе с местными пивоварами сварили Russian Imperial India Pale Ale, назвав его эль "MAXIM. Горький". Попробовать сорт можно было только в день вручения наград самым сексуальным женщинам России.