Эффективным способом предотвращения деменции являются умственные и физические тренировки. Об этом рассказаладоцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья ..

Эффективным способом предотвращения деменции являются умственные и физические тренировки. Об этом рассказаладоцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова.По словам Поздняковой, низкий уровень физической активности приводит к усугублению любых заболеваний, в том числе – ментальных. Чтобы этого избежать, достаточно, к примеру – ежедневные прогулки длительностью около 20-30 минут. Против деменции также помогут интеллектуальные занятия, связанные с усвоением новых знаний, такие как изучение иностранных языков, сообщает "".