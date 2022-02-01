14 машин областной администрации вместе с водителями отправятся помогать медикам. Врио губернатора Авдеев надеется таким способом усилить медучреждения. В соцсетях владимирцы публикуют

14 машин областной администрации вместе с водителями отправятся помогать медикам. Врио губернатора Авдеев надеется таким способом усилить медучреждения. В соцсетях владимирцы публикуют кадры переполненных “красных зон” в поликлиниках. Власти эту проблему не отрицают. Александр Авдеев, врио губернатора области Необходимо максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает