01.02.2022

2022-02-01 13:45:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (03(9798) от 01 февраля 2022 года).

«КОГДА ПЕТРА УКАЗ ПРИЗВАЛ СЛУЖИТЬ СВОЕЙ ОТЧИЗНЕ»

На Петровке, 38 состоялись торжественные мероприятия в честь празднования 300-летия московской полиции. Читайте на странице 2.



ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

В ГУ МВД России по г. Москве под председательством заместителя начальника главка генерал-майора внутренней службы Игоря ИЛЛАРИОНОВА в режиме видеоконференции подвели итоги конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучшее подразделение». Читайте на странице 2.



ПСИХОЛОГИ В ПОГОНАХ

На опорный пункт к участковому уполномоченному полиции ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино капитану полиции Виталию БУРДИНУ мы с фотографом приезжаем в самый разгар его дежурства. Присоединяемся к обходу вверенной сотруднику территории. Читайте на странице 3.



ОБ УЧЁБЕ И СЛУЖБЕ

В УВД по ЮВАО прошёл день открытых дверей для учащихся образовательных организаций. Мероприятие проведено в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант». Читайте на странице 4.



ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим БРЕЕВ совместно с заместителем председателя ОС при УВД по ЦАО Александром ДАВЫДОВЫМ и сотрудниками УВД по Центральному административному округу организовали для учащихся старших классов Таганского кадетского корпуса мероприятие в ходе проведения акции «Студенческий десант». Читайте на странице 4.



ПОЛЕЗНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Студенты МИТУ-МАСИ встретились с полицейскими УВД по ТиНАО и секретарём Общественного совета при УВД по ТиНАО Светланой ЗАБЕЛИНОЙ в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Читайте на странице 4.



«ВСЕГДА ИЩЕШЬ ТЕХ, У КОГО ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ»

Полковник полиции Константин СТРОГАНОВ начал свой путь оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по району Коньково, а в дальнейшем перевёлся в отдел по борьбе с организованной преступностью УВД по ЮВАО, где девять лет боролся с бандитскими группировками в городе. Продолжение на странице 5.



ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Префект Северо-Восточного административного округа Алексей БЕЛЯЕВ вручил руководителю отделения по связям со СМИ УВД по СВАО Юлии ЛЬВИЦИНОЙ почётный знак «30 лет СВАО г. Москвы». Читайте на странице 5.



БЫТЬ В ПРОФСОЮЗЕ — ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

В настоящее время профсоюзная организация УВД по ЦАО является одной из самых многочисленных в гарнизоне московской полиции: в её рядах состоит 146 человек, среди которых как аттестованные сотрудники, так и вольнонаёмные работники Управления и низовых подразделений полиции округа. Читайте на странице 6.



СУДЬБА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Насколько трудна профессия криминалиста? Продолжение на странице 7.



БЕСКУДНИКОВСКИЙ АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ

Коллектив отдела МВД России по Бескудниковскому району Северного административного округа Москвы, думается, с полным на то основанием считает для себя знаковым 2021-й год. Читайте на страницах 8-9.



НА МАКЕТЕ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СИРОТСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Посетители Музея истории Московского уголовного розыска из числа специалистов в области культуры неоднократно очень лестно отзывались об оригинальных экспонатах — макетах, каждый из которых выполнен в единственном экземпляре. На них точно отражена обстановка мест преступлений, произошедших в разные годы. Читайте на странице 9.



СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

С января текущего года капитан юстиции Кирилл БАРЫШНИКОВ является врио заместителя начальника 4-го отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по ЮВАО. Он выпускник Московского университета МВД России. Продолжение на странице 10.



НЕРАВНОДУШНЫЕ… КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ

18.00, на станции метро «Полежаевская» многолюдно. К сотрудникам полиции, дежурившим на платформе, обратился мужчина. Он сообщил, что в поезде находится мужчина, демонстрирующий гранату. Проследовавшие в вагон полицейские увидели двух граждан, удерживающих мужчину. Читайте на странице 10.



СПРОС, В КОТОРОМ РАЗУМ — В ДЕФИЦИТЕ

— А справка настоящая? — Самая что ни есть натуральная, мамой клянусь! — Берите деньги! Пять тысяч, как договаривались. — Получите справку. Читайте на странице 11.



АФЕРИСТЫ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО пресекли противоправную деятельность группировки, участники которой обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности читайте на странице 11.



НА ДЕЖУРСТВЕ БЫТЬ ТРЕЗВЫМ И ИСПРАВНЫМ!

В 1882 году в газете «Ведомости московской городской полиции» наиболее употребимым, не поверите, оказалось слово… «дворник». Внимание и прессы, и московского городского начальства к оной профессии было явно неспроста: значимость фигуры дворника в тот год выросла как на дрожжах в связи с недавними тревожными событиями в стране и с усилением мер безопасности. Читайте на странице 12.



ДО ВРАГА 30 МЕТРОВ

Всего несколько лет назад на всю страну прогремела история о мальчике Коле из Уренгоя — о том, как старшеклассника элитной гимназии вместе с несколькими одноклассниками пригласила в Германию одна из тамошних общественных организаций и устроила ему выступление в Бундестаге. Читайте на странице 13.



ГАИ, ШКОЛА И СЕМЬЯ ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ!

В ГБОУ г. Москвы «Школа № 1231 им. В.Д. Поленова» состоялось награждение школьников — участников и победителей конкурса сочинений на темы «Мой папа» и «Если бы я был начальником полиции». Организаторами творческого состязания выступили Совет отцов города Москвы, отдел ГИБДД УВД по ЦАО, редакция газеты «Петровка, 38» и, конечно же, педагогический коллектив школы. Читайте на странице 14.



ПОЛИЦИЯ МОСКВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Читайте на странице 15.



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