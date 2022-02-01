В 2021 году на таможенные посты Владимирской области поступило 160 международных почтовых отправлений.

В 2021 году на таможенные посты Владимирской области поступило 160 международных почтовых отправлений. В пяти посылках обнаружены контрафактные товары торговых знаков LOUIS VUITTON, Pandora, StarLine, Chanell.«Граждане ввозили одежду, обувь, гаджеты, компьютеры и комплектующие, косметику, часы, еду, игрушки из Германии, Китая, США, Гонконга, Италии, Латвии и Индии. Во время таможенного контроля выявлялись подделки брендовых вещей. Разрешения на ввоз от правообладателей отсутствовали, поэтому товар возвращался владельцам», - рассказали в пресс-службе Владимирской таможни.Граждане пытались ввезти коммерческие партии как товары для личного пользования. Среди них - гаджеты, часы, электронные устройства, а также 15 кг стручков ванили.Как уточнил начальник Владимирского таможенного поста Дмитрий Голиков, при проверке учитываются свойства товара, практика применения, а также количество и частота пересылки. Если по этим параметрам продукция признаётся коммерческой, то за ввоз взымаются таможенные платежи.