Каждая седьмая жалоба из числа разрешённых признана обоснованной.

В 2021 году в органы прокуратуры Владимирской области поступило более 42 300 жалоб. Каждая седьмая из числа разрешённых признана обоснованной.Выявлено 5193 нарушения закона. Внесено 308 протестов, 2056 представлений. В суд направлено 804 заявления. Предостережения получили 33 должностных лица. Заведено 283 административных дела, отменено 27 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, пять постановлений о приостановлении предварительного расследования, направлено три представления о пересмотре решений судов. Принято 109 иных мер реагирования.С 613 до 1980 увеличилось число заявлений в сфере ЖКХ, из которых каждое шестое признано обоснованным.С 296 до 412 увеличилось количество проблем соблюдения прав и интересов детей. Удовлетворено каждое третье обращение.Основная масса жалоб затрагивала темы соблюдения социальных и жилищных прав подростков, обеспечения медикаментами, перечисления положенных выплат, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.В 2021 году прокурорами активно проводились выездные встречи с жителями и приёмы в формате видеосвязи. Разъяснялись нормы законодательства, давались поручения, принимались необходимые меры.