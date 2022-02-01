Эксперты призвали государство взять под контроль похоронную отрасль в России, поскольку черные ритуальные агентства наживаются на безутешных родственниках умерших.

Эксперты призвали государство взять под контроль похоронную отрасль в России, поскольку черные ритуальные агентства наживаются на безутешных родственниках умерших.Всем известно о высокой конкуренции на рынке ритуальных услуг, которая граничит с жестокостью и алчностью. Сотрудники конкурирующих компаний порой устраивают драки за клиентов прямо на их пороге. Например, весной 2020-го в Калужской области работники двух ритуальных агентств подрались из-за умершего возле морга. За происходящим наблюдали только что потерявшие близкого люди.Заместитель председателя комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным квалификациям ЖКХ Леонид Чернышов рассказал, что "черные агенты", желая заработать как можно больше, пользуются состоянием родственников покойного, ведь те из-за трагедии плохо соображают и платят огромные деньги за организацию похорон.Такая конкуренция породила еще одну проблему. Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отметила, что сотрудники полиции и скорой помощи продают ритуальщикам информацию об умерших. По данным экспертов, в течение года лишь за данные о покойных в Москве выплачивается взяток на 1,5 миллиарда рублей. Это тоже отражается на стоимости похоронных услуг, ведь частные похоронные бюро учитывают издержки при составлении прайса.А в конце 2021 года в столице произошел случай, который шокировал общественность. Родственники покойного профессора МГУ Альберта Мельянцева, планируя кремировать тело, доверились частному агенту, который выдал себя за сотрудника государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал". Тот вывез умершего в Нижний Новгород и погрузил его в машину, в которой находилось еще пять гробов. Родные смогли найти прах Мельянцева благодаря "Ритуалу". Госорганизация вывела мошенников на чистую воду, их данные оказались в полиции.Единственное, о чем заботятся ритуальщики, – это прибыль. Такие вопросы, как благоустройство кладбища и уборка мусора, их не волнует."Они на это даже деньги не тратят. И, соответственно, это доля работы государства, и это необходимо делать, и это делается", – обратил внимание вице-президент Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов.По словам эксперта, в Москве выделяются средства на содержание кладбищ в надлежащем вид, поэтому родственники могут прийти к покойным и не беспокоиться о беспорядке.Леонид Чернышов считает, что условия либерального подхода к организации и предоставлению ритуальных услуг создал закон, принятый в 1996 году. Необходимо менять законодательство, чтобы изменить нынешнее положение вещей. Например, эксперт уверен, что необходимо лицензировать деятельность частных компаний."Пандемия показала, что у нас недостаточно развита технически-материальная база отрасли, у нас не хватает похоронных объектов по России. Сфере необходимо государственное регулирование, поскольку без него, к сожалению, мы не сможем добиться порядка", – цитирует Елену Андрееву "".Руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш заметил, что в законе 26-летней давности нет четких требований к ритуальным компаниям. Глава профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев обратил внимание, что законодательство не предусматривает должного и уважительного отношения к умершим. Он также считает: требуется государственное регулирование.