Полицейскими установлена причастность женщины к совершению восьми эпизодов противоправной деятельности.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Установлена причастность жительницы города Мурома к совершению восьми эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный собственнику, превысил 29 000 рублей.Сотрудниками полиции установлено, что обвиняемая, в утренние часы, находясь в одном из городских гипермакетов, совершала хищение косметической продукции из магазина.Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, и опросив возможных очевидцев, полицейские выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастна одна и та же женщина. Фигурантка была задержана и признала свою вину.В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб возмещен полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.