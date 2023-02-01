8856 детей родились во Владимирской области в 2022 году. В 2022 году отделами ЗАГС Владимирской...

8856 детей родились во Владимирской области в 2022 году.В 2022 году отделами ЗАГС Владимирской области зарегистрировано 8 856 записей актов о рождении записи акта о рождении.Больше рождалось мальчиков - 4 576, девочек - 4 280, сообщило Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.Детям давали чаще всего имена: Артем, Михаил, Максим; София, Виктория, Ева.Отмечены и самые редкие имена для новорожденных: Аполлон, Всеслав, Космос, Ричард; Аи, Добромира, Забава, Серебрина.Напомним, что во Владимирской области рождается в 2,5 раза меньше людей, чем умирает.Фото https://www.pxfuel.com/en и Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.