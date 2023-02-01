«Владимирэнерго» активно занимается расчисткой и расширением просек воздушных ЛЭП, а также заменой неизолированных проводов.

Александр Авдеев и гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский обсудили вопросы повышения надёжности электроснабжения Владимирской области. Итогами встречи поделились в пресс-службе губернатора.«Владимирэнерго» активно занимается расчисткой и расширением просек воздушных ЛЭП, а также заменой неизолированных проводов. Компания закупит дополнительные источники резервного питания. В ближайшее время региональное ГУ МЧС и ресурсоснабжающая организация запустят проект по информационному взаимодействию, который позволит повысить качество отработки жалоб от населения.«Я дал ряд поручений по развитию электросетевого комплекса и готов оказать содействие в реализации поставленных задач», – подчеркнул Александр Авдеев.Напомним, что последние два года непогода регулярно бросает энергетикам серьёзные вызовы. Если в прошлом году главной проблемой стали снегопады, то в текущий осенне-зимний период они